Roberto Farnesi, lettino bollente

09:00 - Chi è la donna che ha fatto perdere la testa a Roberto Farnesi? Pizzicato da Novella 2000 l'attore si mostra più dolce e innamorato che mai. Prima la imbocca, poi la bacia e alla fine... Si lascia prendere dalla passione sul lettino. Lei è Rausy Giabgaré Parkin, 22 anni, pelle mulatta e un corpo da sballo. E l'attore delle "Tre rose di Eva" non si trattiene...

Sul litorale di Ostia, innamorati più che mai, l'attore e la fidanzata si sono concessi una giornata all'insegna delle coccole. Farnesi, quarant'anni, fisico asciutto e muscoloso, arrotola il costume per abbronzarsi meglio ma poi non resiste e... si "tuffa" sulla sua Rausy. Lei, sorniona, sembra gradire tutte le attenzioni della sua dolce metà.



Giovanissima, ventidue anni appena, non fa parte del mondo dello spettacolo, tanto che lavora in un negozio di abbigliamento e ha conquistato il cuore dell'attore proprio per la sua semplicità. Beccati insieme per la prima volta lo scorso aprile, la passione tra i due sembra essere sempre alle stelle...