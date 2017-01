Robert De Niro: "Mio padre era gay"

09:45 - Uno dei più grandi attori di Hollywood, Robert De Niro, ha confessato che il padre era gay in un documentario prodotto dalla Rete americana Hbo "Remembering the artist Robert De Niro Sr.". "Lui viveva in modo conflittuale la sua omosessualità", ha detto l'attore anche alla rivista gay Out. De Niro Senior, pittore e scultore, divorziò dalla moglie quando Robert era piccolo. L'artista non riuscì mai a sfondare e divenne un barbone a Parigi.

"Io non mi ero accorto che fosse gay. - ha rivelato il 70enne attore- E adesso vorrei che avessimo parlato di più della sua omosessualità. Ma mia madre non voleva parlare di nulla in generale e quando hai una certa età queste cose non ti interessano".



Il documentario su Robert De Niro Senior, un espressionista astratto attivo a Soho allo stesso tempo di Jackson Pollock, Willem De Kooning, Andy Warhol and Mark Rothko, andrà in onda su Hbo il 9 giugno. "Con papà non eravamo vicini. Non avevamo quel legame padre-figlio da giocare a baseball assieme, ma c'era sicuramente un legame", ha detto l'attore. De Niro ha rivelato che ha deciso di fare il documentario, un omaggio all'uomo i cui quadri sono appesi alle pareti del suo studio di Tribeca, in parte per farlo conoscere ai suoi figli.



De Niro senior è morto a 71 anni di cancro nel 1993 e negli ultimi anni visse apertamente la sua omosessualità. "Non fu un padre cattivo, o un padre assente. Mi adorava. Come io con i miei sei figli".