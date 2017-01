Ricky Martin si confessa in tv: "Voglio dare una sorellina ai miei figli"

Qualche mese fa Ricky Martin ha detto addio al compagno Carlos Gonzales , ma per il futuro ha in progetto di allargare la famiglia e dare una sorellina ai suoi gemelli Valentino e Matteo (5 anni). Ospite dello show tv australiano "60 Minutes" il cantante ha ammesso: " Voglio avere altri bambini , voglio una famiglia più grande. Mi piacerebbe avere una bambina. Mi sento pronto ad avere almeno altri due figli".

"Sono in salute, mi sento forte. Perchè devi essere in piena forma per crescere dei bambini. Voglio che i miei figli sentano il potere della famiglia quando io non ci sono - ha continuato il cantante - Per questo voglio portare in famiglia qualcun'altro".