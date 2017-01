14 aprile 2014 Riccardo Fogli e Viola Valentino si incontrano dopo trent'anni I due cantanti emozionati a "Domenca Live": entrambi adesso vogliono annullare le nozze in chiesa per portare all'altare i nuovi compagni Tweet google 0 Invia ad un amico

11:00 - Lui ha le rughe, lei è sempre bella. Il loro matrimonio, con tanto di tradimenti e divorzio ha riempito per anni le copertine dei settimanali di gossip. Adesso che sono passati quasi trent'anni, Riccardo Fogli e Viola Valentino hanno scelto "Domenica Live" per rincontrarsi. Con i rispettivi compagni, entrambi più giovani.

"Io e Viola ci siamo separati trent'anni fa perché io aspettavo un figlio da un’altra donna - racconta Riccardo - Le ho detto: 'Violetta, mi dispiace doverti far soffrire di nuovo, ma c’è un bimbo che cresce e voglio essere suo padre'. Ho sofferto molto anche io per questa scelta". Quando entra in studio Viola mette da parte gli antichi rancori e ci scherza su: "Hai un po’ di rughette, eh bimbo?".



Poi prosegue: "In me non c’è stata mai rabbia o rancore. Quello che hai ricevuto dalla vita sono una serie di signore da Nicoletta in poi, e quasi tutte ti hanno regalato dei figli meravigliosi. Quello che ti volevo rimproverare, però, è che io ti ho regalato ventitré anni della mia vita, non sono pochi. Tutti gli anni ho continuato a mandarti messaggi di buon compleanno, tu non l’hai mai fatto né mi hai mai risposto!".



La Valentino ricorda però i tradimenti: "Tre sono quelli ufficiali. Poi chissà... diciamo che Ricky ha sempre avuto un debole per le belle donne. Quindi suppongo che tu mi abbia tradito altre volte ma che del resto l’avrai fatto anche con le altre, quindi va bene così". Fogli ha invece una proposta: "Noi siamo ancora sposati in chiesa, se tu ora volessi sposare il tuo fidanzato in chiesa, come io vorrei fare, sentiamoci così andiamo alla sacra rota, ci liberiamo e magari organizziamo un bel matrimonio a quattro!". Entrano quindi i rispettivi e giovanissimi fidanzati. Tutti felici e contenti.