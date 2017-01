Reunion di "Ugly Betty", America Ferrera e Judith Light insieme per beneficenza

12:23 - Mini-reunion a sorpresa per il cast di "Ugly Betty". L'ex bruttina della tv America Ferrera ha infatti sfilato sul red carpet con la collega Judith Light, in occasione dell'evento benefico "Women Who Care" che si è svolto a New York il 7 maggio. Sul piccolo schermo la Ferrera interpretava l'assistente personale dell'editore di un magazine di moda; mentre la Light era la proprietaria della rivista "Hot Flash"