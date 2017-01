29 gennaio 2014 Renzo Rubino accenna il brano di Sanremo all'Edicola di Fiorello Il cantautore al pianoforte canta due versi e scatta sul Web un piccolo giallo Tweet google 0 Invia ad un amico

09:50 - A qualche giorno dal Festival di Sanremo scoppia il "caso Renzo Rubino". Il cantautore all'Edicola Fiore ha accennato uno dei due brani in gara "Ora". Sul Web c'è chi dice sia uno scherzo, un'operazione di marketing, altri di leggerezza. Tgcom24 ha contattato l'ufficio stampa che risponde "no comment" mentre Rubino, da noi interpellato su Twitter dice: "Tranquilli".

Fiorello ha fatto cantare a Renzo prima la canzone "Il postino (amami uomo)", in gara lo scorso anno nella categoria Giovani, poi ha chiesto di accennargli una delle due nuove canzoni in gara al Festival. Ed ecco che il cantautore velocemente accenna alla melodia e intona "Io mi sento, un fiore voglio respirare" per poi essere bloccato dallo showman. Insomma basteranno pochi secondi o "un pezzetto", come scrive Rubino su Twitter. Intanto c'è anche chi 'accusa' simpaticamente Fiorello su Twitter per quanto accaduto e lui risponde: "Lo so, mi dispiace proprio". Pronta la replica di Renzo: "Se succede vengo da te tutte le mattine con mia nonna mentre di sera mi incateno da Bruno Vespa". Ma tutto questo ha proprio l'aria di uno scherzo.