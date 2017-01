8 giugno 2014 RadioItaliaLive, su Italia Uno l'energia di Laura Pausini e Elisa Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu presentano l'evento musicale, Daniele Bossari nel backstage cattura le emozioni degli artisti Tweet google 0 Invia ad un amico

16:31 - Per il terzo anno consecutivo, le star della musica italiana si ritrovano a Piazza Duomo a Milano per "RadioItaliaLive - Il Concerto", in onda su Italia Uno stasera dalle ore 19 e condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Si inizia con "Hip Hop Radio Italia" con Club Dogo, Fedez, Rocco Hunt, Emis Killa, Mondo Marcio e J-Ax. Biagio Antonacci apre il concertone. Daniele Bossari cattura le emozioni degli artisti protagonisti dal backstage.

E ancora Claudio Baglioni, Edoardo Bennato, Alex Britti, Elisa, Emma e i Negramaro. Tutti gli artisti canteranno tre brani a testa accompagnati dalla Sanremo Festival Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Vedremo non solo le esibizioni sul palco ma anche momenti inediti e sorprese catturate da Daniele Bossari dietro le quinte dello show solo per Italia Uno.