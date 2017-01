RadioItaliaLive, Luca e Paolo presentano Il Concerto

08:37 - Per il secondo anno consecutivo i padroni di casa saranno del "RadioItaliaLive – Il Concerto" (in piazza Duomo a Milano domenica 1 giugno) saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. "Siamo molto felici di presentare questo grande evento per il secondo anno consecutivo. E' un onore e motivo di orgoglio", hanno dichiarato a Radio Italia. Lo show poi andrà in onda su Italia Uno.

"RadioItaliaLive – Il Concerto", grazie alla conduzione affidata all’ironia di due tra i più interessanti artisti del panorama teatrale e televisivo italiano e ad un cast davvero stellare, si preannuncia come uno degli eventi più originali e irripetibili del 2014. La terza edizione dell'originale ed unica serata live, organizzata, prodotta e offerta gratuitamente a tutti da Radio Italia, è realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Milano all’interno del programma "Expo in città 2014".



A partire dalle 19 andrà in scena Hip Hop Radio Italia, un esclusivo spazio dedicato alla musica hip hop che vedrà coinvolti alcuni dei più talentuosi rapper italiani: Club Dogo, Fedez, Rocco Hunt, Emis Killa, Mondo Marcio si alterneranno in una straordinaria session presentata, e non solo, da J-Ax.



Dalle 20, sul palco si alterneranno grandissimi interpreti e autori della musica italiana: Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Edoardo Bennato, Alex Britti, Elisa, Emma, Giorgia, Negramaro e Laura Pausini. Gli artisti saranno accompagnati dalla "Sanremo Festival Orchestra", l'orchestra che da anni accompagna i cantanti in gara a Sanremo, diretta dal maestro Bruno Santori.