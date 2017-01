RadioItaliaLive - Il Concerto, Luca e Paolo: "Portiamo le quote rosa sul palco"

14:23 - E' già partita la grande macchina organizzativa di "RadioItaliaLive - Il Concerto" che si terrà il primo giugno in Piazza Duomo a Milano e poi in onda su Italia Uno l'8 giugno dalle ore 19. Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu per il secondo anno condurranno l'evento: "Siamo molto felici perché ci sono un sacco donne nel cast da Emma a Laura Pausini. Abbiamo portato le quote rosa anche sul palco", dicono a Tgcom24.

Luca e Paolo sono felici per la presenza di donne nel cast e cercheranno di interagire un po' con tutto il cast: "Lo scorso anno è andata meravigliosamente - dicono -. Abbiamo provato poco ma credo che la forza degli interventi fosse tutta nella spontaneità e nella generosità degli artisti che si sono prestati. Solo Antonello Venditti si è rifiutato ma è un'altra storia".



I due conduttori e attori, reduci da "Giass", tornano in televisione per l'evento musicale che poi si snoderà lungo tutto il pomeriggio su Italia Uno l'8 giugno, seguendo la scaletta prevista del primo giugno. Quindi si inizia alle 19 con la sezione "Hip Hop Radio Italia" con Club Dogo, Fedez, Emis Killa e Mondo Marcio. Tutti saranno introdotti dallo "zio" J-Ax. Poi il concerto vero e proprio inizia alle 20 con i già annunciati Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Edoardo Bennato, Alex Britti, Elisa, Emma, Giorgia, Negramaro e Laura Pausini. "Ognuno di loro canterà tre brani a testa per un intervento di circa venti minuti - hanno spiegato Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia e Marco Pontini, direttore generale marketing e commerciale - mentre per il pre show dedicato all'hip hop i rapper avranno cinque minuti a testa. Ai Big abbiamo chiesto che inserissero almeno una canzone tra le tre prescelte. Dunque Antonacci sicuramente farà il suo singolo 'Ti penso raramente', Alex Britti 'Solo una volta', Emma 'La mia città' brano presentato all'Eurovision Song Contest, Edoardo Bennato non potrà non fare 'Capitan Uncino', 'Di sole e d'azzurro' è previsto per Giorgia, 'Strada facendo' per Baglioni, Elisa farà sicuramente 'Gli ostacoli del cuore', Negramaro con il brano 'Un amore così grande' colonna sonora della squadra di calcio italiana ai Mondiali e infine la Pausini proporrà 'Non c'è'".



Il direttore di Italia Uno, Luca Tiraboschi, si è detto felice della rinnovata sinergia con Radio Italia per il terzo anno e non è un caso che la Rete giovane di Mediaset proporrà l'evento interamente l'8 giugno dal tardo pomeriggio. Il backstage sarà curato da Daniele Bossari. "La mia idea, visto che abbiamo un partner così importante è quella in un futuro prossimo - ha spiegato Tiraboschi - di pensare ad un evento 'Radio Italia Uno Show' che parta da Milano e poi diventi seriale, anche d'inverno. Ci sono delle idee a tal proposito e stiamo valutando. Sempre a proposito di sinergie con le radio, con R101 stiamo per varare la nuova Superclassifica Show sempre sulla nostra Rete".