Radio Kiss Kiss a caccia di registi, crea il tuo spot televisivo

13:13 - Radio Kiss Kiss premia la creatività. Il network ha infatti lanciato Spottami, un concorso per trovare lo spot della durata di 15 secondi che sarà la nuova campagna televisiva di Radio Kiss Kiss. Il tema è: Radio Kiss Kiss, Play Everywhere! Il miglior video sarà premiato con 5.000 euro e andrà in onda sulle reti Mediaset.

Carica il tuo video sul sito di Radio Kiss Kiss entro il 20 giugno 2014. Una giuria di esperti selezionerà i prodotti migliori, che sarà possibile votare online a partire dal 21 giugno fino al 26 settembre 2014.



Modalità di partecipazione:

1) Realizza un video originale ed inedito di 15 secondi il cui soggetto è "Radio Kiss Kiss Play Everywhere". Puoi usare qualsiasi tecnica video e qualsiasi formato, dal cartone animato allo stop motion, dal filmato con il cellulare al video ad alta risoluzione, l'unico limite è la tua immaginazione!

2) Registrati sul nostro sito kisskiss.it inserendo i tuoi dati anagrafici e dando il consenso alla trattativa sulla privacy.

3) Carica entro il 20 giugno 2014 il video realizzato dall'apposita area www.kisskiss.it/upload

4) Una giuria di professionisti riconosciuti ed accreditati selezionerà i migliori video caricati, che saranno visibili a partire dal 21 giugno 2014 sul sito www.kisskiss.it/spottami, e sarà possibile votarli fino al 26 settembre 2014

5) I 10 video più votati saranno sottoposti al vaglio della giuria che decreterà con insindacabile giudizio il video vincitore.

6)Il video vincitore diventerà lo spot della campagna pubblicitaria televisiva 2014 di Radio Kiss Kiss che andrà in onda sulle reti Mediaset, e l'autore riceverà un premio di 5.000 euro!



Divieti

È vietato inviare video con contenuti ESPLICITI riguardanti: Pornografia, Pedofilia, Violenza, Razzismo, Omofobia, Apologie varie, Splatter ed inoltre che possano istigare al consumo di droghe o alcol, o che possano persuadere le persone, inducendole a prostituzione, razzismo, omofobia, apologie e tutti i comportamenti di odio o violenza.