R101 - The Music! tra new entry e conferme

12:21 - Prosegue il rinnovamento di R101 - The Music!, la radio del Gruppo Mondadori che, dallo scorso 25 marzo, si presenta con una linea editoriale completamente rinnovata e una programmazione che mette al centro tutta l’energia della musica. Tante le novità, tra cui il nuovo logo e lo sbarco di R101 in tv sul canale 66 del digitale terrestre.

Tante le conferme, a partire dall’irriverente morning show quotidiano La Carica di 101 con Paolo Dini, Lester e Cristiano Militello (a partire dalle 7:00), allo storico appuntamento con Marco Balestri con le storie degli ascoltatori di R101 raccontate in Molto Personale (a partire dalle 22:00), fino alla Notte 101 con la migliore musica italiana ed internazionale senza interruzioni.



Dal lunedì al venerdì, Federica De Boni darà il buongiorno a tutti gli ascoltatori a partire dalle 6:00. Dopo l’appuntamento con La Carica di 101, spazio alle new entry del mattino: a partire dalle 10:00, torna l’esplosivo duo già conosciuto quest’estate formato da Davide Lentini e Lucilla Agosti, che terrà compagnia ai radioascoltatori per tre ore, passando poi il testimone alla nuova coppia Roberto Mare e Marina Minetti.



Il pomeriggio di R101 è affidato, a partire dalle ore 16:00, alle voci di Francesco Allegretti e Francesca Bacinotti fino alle ore 19:00 quando Alberto Davoli e Chiara Lorenzutti inizieranno ad animare il drive time di R101- The Music!.



Tante novità anche nel weekend, a partire dalla coppia formata da Isabella Eleodori e Luca Lazzari on air dalle 9:00, seguiti da Ilaria Cappelluti ed Alessandro Sansone (12:00-15:00).



La storica voce della radiofonia italiana Federico L’Olandese Volante raddoppia il suo appuntamento con la seguitissima The Music Chart, che torna il sabato e la domenica dalle ore 15:00. Il weekend di R101 si chiude con le voci di Chiara Tortorella e Stefano Mastrolitti, in onda tra le 17:00 e le 20:00.



E' possibile ascoltare R101 anche in diretta streaming su www.R101.it e da smartphone tramite la app, che permette di seguire in presa diretta tutti i programmi e le emozioni sintonizzate sulle frequenze di R101. Gli ascoltatori possono trovare la radio anche su Facebook, Twitter, Google+ e Instagram.