R101 sbarca in televisione

10:39 - R101 sbarca in tv. Il canale 66 del digitale terrestre trasmetterà la programmazione della radio del Gruppo Mondadori, rinnovata dallo scorso marzo. Il palinsesto televisivo proporrà playlist con i video dei brani trasmessi in radio. "La distribuzione sul digitale terrestre del palinsesto di R101 - ichiara Mario Volanti, vicepresidente della radio - va ad aggiungere un altro importante tassello al nuovo posizionamento The Music di R101".

Il mondo di R101, un universo ricco di musica e intrattenimento, si completa così con la piattaforma televisiva che affiancherà radio, digital (sito, social e app) ed eventi, creando un vero e proprio sistema integrato che mette al centro la musica, per esaudire qualunque desiderio di fruizione attraverso ogni tipo di supporto.



Il legame della nuova R101 con la musica si rinforza sempre di più anche grazie a collaborazioni con grandi concerti che daranno il via all’estate. R101 sarà infatti radio ufficiale di 14 on fire, il concerto dei Rolling Stones previsto per il 22 giugno al Circo Massimo, un evento presentato in Italia da D’Alessandro e Galli in accordo con Rock in Roma, un appuntamento imperdibile per tutti amanti della musica. Più di 40 fortunati ascoltatori, attraverso un gioco sulla loro fedeltà alla radio, potranno assistere all’evento.