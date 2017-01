2 maggio 2014 Project Runway Italia, Marco Taranto incoronato talento della moda I suoi abiti ispirati alle cattedrali hanno battuto le collezioni di Giorgia ed Elena Tweet google 0 Invia ad un amico

11:31 - Marco Taranto ha vinto Project Runway Italia, il talent show sul mondo della moda. Il giovane stilista 25enne di origine calabrese è stato incoronato da Eva Herzigova, Alberta Ferretti, Tomaso Trussardi insieme al mentore Ildo Damiano. Le linee decise dei suoi abiti, ispirati alle forme delle cattedrali della sua terra d'origine, hanno avuto la meglio sulla collezione dorata di Elena e su quella di Giorgia ispirata alle bambole pulp.

Per Marco un contratto della durata di un anno nell'ufficio creativo della Trussardi Spa, la pubblicazione dei migliori pezzi della sua collezione sul mensile di moda Marie Claire Italia, e un viaggio a New York durante la settimana della moda il prossimo settembre messo in palio da Maybelline, con accesso esclusivo al backstage delle più importanti sfilate.



Nato in Germania, ma cresciuto in Calabria, Marco dedica a sua nonna la vittoria di Project Runway. E’ stata infatti nonna Rosa, la sarta del paese, ad accendere in lui sin da bambino la passione per la moda. Marco è assistente docente presso una scuola di moda di Roma, città che ama e fonte inesauribile di ispirazione. La moda per lui rappresenta l’unico modo per sfogare quello che ha dentro, per comunicare e per sentirsi vivo. Il suo processo creativo si basa su un’intima riflessione personale che rende le sue creazioni concettuali e tutt’altro che scontate. Affascinato dal mondo sacerdotale, Marco fonde moda e spiritualità in un mix davvero inconsueto, arricchito ulteriormente dall’esperienza come ballerino al teatro San Carlo di Napoli.