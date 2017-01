Prince sceglie "New Girl" per lanciare il nuovo singolo "PretzelBodyLogic"

11:36 - Prince ha scelto la serie tv "New Girl" per presentare il nuovo singolo funk rock "PretzelBodyLogic". Il poliedrico musicista soul è apparso come guest star nell'episodio andato in onda negli Stati Uniti lo scorso 2 febbraio, subito dopo il seguitissimo Super Bowl. Nello show Prince - nel ruolo di se stesso - ha cantanto con la sua band 3rdeyegir e la protagonista Zooey Deschanel sulle note del nuovo brano.

Il cameo di Prince entra così a far parte degli eventi speciali storici che sono andati in onda dopo il Superbowl, lo show più seguito della tv Usa. In passato la finale di football ha infatti fatto da trampolino mediatico per serie tv di culto come "Lassie", negli anni '60, per le comparsate di Julia Roberts e Jean Claude Van-Damme in "Friends" (1996), fino al lancio di serie animate come "I Griffin" (1999) e di nuovi talent show come "The Voice" (2012).