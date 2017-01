Pippo Baudo: "Beppe Grillo è sempre teso"

13:17 - Pippo Baudo, la colonna portante della televisione italiana, ricorda i suoi inizi durante una chiacchierata con ilgiornaleOFF: il colpo di fortuna che ha permesso l’esordio di “Settevoci”, la consacrazione di “Studio Uno”, il lancio di giovani belle e promettenti come Heather Parisi, Lorella Cuccarini e Alessandra Martines o di un Beppe Grillo più sorridente e rilassato.

Non manca qualche pensiero commosso per gli amici di sempre Sandra e Raimondo e per il finto rivale Mike Bongiorno.



