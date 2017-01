Pietro Napolano: dopo Amici e il Festival di Sanremo ci prova con The Voice

11:35 - Nonostante un po' di barba in più e uno sguardo più maturo in molti hanno riconosciuto Pietro Napolano a "The Voice Of Italy". Prima è stato alla quarta edizione di "Amici" poi si è classificato al terzo posto al Festival di Sanremo 2007 con "Malinconiche Sere" come PQuadro, duo con Piero Romitelli. Il cantautore ha convinto solo il coach J-Ax con "Losing My Religion" dei R.EM.