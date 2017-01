Piero Chiambretti: "Apro il mio Supermarket e cerco una cassiera"

08:38 - Piero Chiambretti è pronto ad affrontare la sfida della seconda serata con "Chiambretti Supermarket", in onda tutte le sere su Italia 1 a partire dal 13 maggio. "I nostri ospiti verranno nel nostro supermarket per stare in uno scaffale - svela il conduttore a "Sorrisi Canzoni e Tv" - Stiamo anche immaginando una cassiera, in fondo la televisione è il più grande supermercato del mondo".

"Chiambretti Supermarket" non chiuderà mai e andrà in onda 7 giorni su 7 per un mese. Un tipo di programmazione che piace molto al presentatore: "Ho preferito la terapia d'urto per metter in pratica la mia 'killer application', ossia dare molta densità alla propria presenza in tv per fidelizzare i telespettatori. Le dirette saranno tre, nelle altre serata ci sarà un mix del meglio e del peggio a cui aggiungeremo qualche inedito".



Lo show strizzerà l'occhio a Twitter, permettendo ai telespettatori di "fare la spesa" da casa: "Il pubblico dei social potrà comprare alcuni prodotti direttamente da noi. Avremo anche una centralinista, Venice, che seguirà il brillante mercato della Rete".