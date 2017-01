6 luglio 2014 Piero Angela ricoverato per un malore Paura per il famoso conduttore e giornalista 86enne che è stato male durante una passeggiata nel goriziano, ma l'allarme è subito rientrato: si è trattato di una insolazione Tweet google 0 Invia ad un amico

13:48 - Paura per Piero Angela che è stato colpito da un malore e subito dopo è stato ricoverato all'ospedale di Monfalcone, a Gorizia. Il noto conduttore televisivo, che ha 86 anni, ha da prima visitato un museo e poi, durante una passeggiata tra le trincee nel goriziano, ha riferito di non stare bene. L'allarme è subito rientrato, dalla Rai fanno sapere infatti che si è trattato di una insolazione e che il conduttore di "Quark" è già rientrato a Roma.

A rassicurare sulle sue condizioni arriva anche un tweet del direttore di Rai1 Giancarlo Leone: ''Sta bene Piero Angela ed è già rientrato a Roma. Solo accertamenti a Gorizia per una lunga camminata al caldo: 86 anni e non li dimostra!''.