Philip Seymour Hoffman e Whitney Houston a "Supercinema"

15:24 - Giovedì 6 febbraio in seconda serata nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". Hollywood malata? Ad appena due anni dalla morte di Whitney Houston, la droga torna a mietere vittime: Philip Seymour Hoffman è scomparso a causa di un overdose. E intanto si moltiplicano i casi di giovani divi che non sanno resistere alla tentazione dello sballo.

In questa puntata, “Supercinema” mette poi a confronto il caso di Roman Polanski, incarcerato in Svizzera per un caso di abuso su minore commesso da giovane, con quello di Woody Allen, messo sotto accusa dalla figlia dell’ex moglie Mia Farrow.



Mentre il cinema si prepara alla cerimonia degli Oscar, intervista a Matthew McConaughey, candidato come miglior attore per Dallas Buyers Club. L’attore scherza sulla tensione che proverà alla notte delle stelle: “Penso che, un attimo prima della frase The winner is, vorrò essere lontanissimo dalla mia poltrona”.