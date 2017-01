Petra Nemcova prende la vita di petto

10:18 - Alle copertine la bella e sensuale Petra Nemcova è abituata. La stellina della tv ceca ha fatto la modella per anni, prima di dirottare la sua carriera verso il piccolo schermo. Dopo qualche comparsata, nel 2011 è stata una dei concorrenti di "Dancing with the Stars". Ora la 35enne posa in versione bombastica per "GQ" Protogallo, che le dedica la copertina e titola: "Quando il fisico merita un'ovazione".

Sempre sorridente, Petra si è lasciata alle spalle i dolori del passato. Nel 2004 infatti era in Thailandia in vacanza durante lo tsunami con il fidanzato: lei si salvò aggrappandosi a una palma, lui purtroppo annegò. Anche l'infanzia non è stata facile, come racconta lei stessa in un'autobiografia in cui parla del comunismo. Ma la Nemcova è una ragazza forte e l'ha dimostrato negli anni. Il fisico mozzafiato di sicuro l'ha aiutata, il temperamento pure.