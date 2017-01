17 aprile 2014 Peter Griffin scatenato sul Web tra selfie e scatti rubati Il protagonista della serie animata ha fatto il suo debutto social su Instagram Tweet google 0 Invia ad un amico

11:14 - Come le vere celebrità di Hollywood, anche Peter Griffin ha voluto approfittare del potere mediatico di Instagram. Il protagonista della serie animata creata da Seth MacFarlane ha infatti inaugurato il suo profilo social, condividendo una ricca galleria di scatti intimi e personali. Dai selfie in bagno alle foto rubate della moglie, passando per gli allenamenti in palestra: Peter è pronto a fare concorrenza alle Kardashian.

Lo sbarco sul social network è stato un vero e proprio successo per Peter, che in poche ore ha superato i 165mila follower. Papà Griffin padroneggia già con maestria gli strumenti di Instagram: dalle pose "hot" in spiaggia alle immancabili foto a tavola, fino agli scherzi riservati al suo arci-nemico, il pollo gigante.