16 aprile 2014 Patrizia e Giada De Blanck tornano in tv

e cambiano il look Sabato 19 aprile alle 15.30 su Retequattro saranno le ospiti di Diego Dalla Palma nell'ottava puntata di "Come si cambia Celebrity" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:58 - Dopo due anni di assenza dal video, tornano in tv Patrizia e Giada De Blanck. Nell'ottava puntata di "Come si cambia Celebrity", in onda sabato 19 aprile alle 15.30 su Retequattro, saranno le ospiti esclusive di Diego Dalla Palma. In programma dunque un pomeriggio ricco di curiose rivelazione e forti emozioni, come l'intesa commozione di Giada quando, in lacrime, racconterà la scomparsa del padre.

Madre e figlia si metteranno quindi "a nudo" nell'emozionante intervista con Dalla Palma e poi affronteranno con entusiasmo e curiosità il cambio d'immagine. Quale lato inedito riuscirà Diego a far emergere dalle protagoniste? La prova allo specchio riserverà delle sorprese? Il team di Compagnia della Bellezza, capitanato dall’hair designer Salvo Filetti, che trasformazione avrà pensato per entrambe?