11 agosto 2014 Pasquale Laricchia: dalla Casa alla spiaggia, tra toccatine e coccole in acqua L'ex gieffino si gode il sole di metà agosto a Gallipoli, con la nuova fidanzata. Il fisico sempre palestrato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:36 - I tempi del Grande Fratello per lui sono piuttosto lontani, ma nonostante gli undici anni passati Pasquale Laricchia resta uno dei personaggi più amati del reality di Canale 5. Eccolo con la sua ultima fiamma sulla spiaggia di Gallipoli a godersi il sole di agosto tra una coccola in acqua e una "toccatina" per aggiustare il costume. Il fisico è quello di sempre: "pompato" al punto giusto.

A differenza di suoi compagni di avventura Pasquale è uscito dai riflettori dello showbiz. Nessuna carriera cinematografica o televisiva dopo l'uscita dalla Casa. E' anche finita la sua storia d'amore con Victoria Pennington, la bionda americana con cui faceva coppia fuori e dentro la Casa.



Ma Pasquale ha comunque trovato una sua via: con i guadagni delle ospitate in discoteche e tv ha imboccato la carriera di produttore discografico, parallelamente agli impegni come speaker radiofonico e personal trainer. Perché per fare tutto questo ci vuole un fisico bestiale. E Pasquale ce l'ha.