Paolo Ruffini principe rock per Cenerentola

09:42 - "Cercasi Cenerentola" è una favola musicale tra rock e fantasy, scritta dal regista Saverio Marconi e l'ex batterista dei Pooh Stefano D'Orazio. La nuova produzione della Compagnia della Rancia vede Paolo Ruffini nel ruolo del principe, Manuel Frattini in quelli del suo consigliere mentre Cenerentola - scelta tra 500 ragazze giunte alle audizioni - è la 23enne Beatrice Baldaccini. Prima nazionale al Teatro Brancaccio di Roma l'11 febbraio.

Gli elementi della celebre favola ci sono tutti: una carrozza, i rintocchi di mezzanotte, Matrigna e Sorellastre e una scarpetta di cristallo che calza a pennello solo a una misteriosa e bellissima ragazza. Non mancano il Principe per antonomasia interpretato da Paolo Ruffini che torna in teatro dopo "Colorado" in tv e il film "Fuga di Cervelli". Poi c'è anche Rodrigo, il fidato consigliere del Principe, severo all’apparenza ma con un gran cuore (Manuel Frattini) mentre Beatrice Baldaccini è Cenerentola.



"Alle audizioni ero spaventata perché eravamo veramente tante! - spiega Beatrice - Ma nello stesso tempo mi sentivo sicura e carica di bella energia mentre cantavo Good Morning Baltimore da Hairspray. Sentivo di potercela fare! Quando sono arrivata a casa la sera, ero soddisfatta e, comunque fosse andata, mi sono sentita bene con me stessa perchè avevo dato il massimo! Questo ruolo è una sfida che voglio vincere. Da piccola non ho mai voluto essere una principessa... al massimo un Power Ranger o Calamity Jane! Cenerentola per me è una specie di strana realtà. E' un modo per rendere felici un po' di persone come la mia famiglia e, naturalmente, me stessa. Non vedo l'ora che i miei genitori mi vedano con il vestito azzurro!".



Paolo Ruffini commenta: "Oggi sfogliando i quotidiani non ho letto neanche una volta la parola ‘amore’: per tornare a sentirmi bene con me stesso avevo proprio bisogno di immergermi in una favola come questa insieme alla grande famiglia della Compagnia della Rancia in cui ognuno può imparare tanto ed esprimere le proprie potenzialità”.



Infine per Stefano D’Orazio: "Lo spettacolo naviga su due binari paralleli: uno per i bambini e tutti quelli che desiderano rivivere le emozioni della favola e dell’infanzia e uno per i grandi che possono confrontarsi con i paradossi della vita. Scrivere uno spettacolo con Saverio è stimolante oltre che tremendamente divertente: dalle idee in un istante prendono forma personaggi, numeri musicali e atmosfere per far trascorrere al pubblico due ore di serenità e tante risate”.



Dopo Roma la produzione si trasferirà al Teatro della Luna di Milano dal 27 febbraio al 16 marzo per poi proseguire a Torino, Trieste, Assisi, Genova, Bari, Bologna e altre città.