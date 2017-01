Paolo Ruffini con i vecchietti terribili

10:45 - Paolo Ruffini tiene sotto controllo - o almeno ci prova - una banda di 7 vecchietti che gira per la città e prende di mira giovani baldanzosi con scherzi imprevedibili. Sono gli ingredienti di "Vecchi Bastardi" in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 15.20. In studio anche Scintilla, alias Gianluca Fubelli, e una valletta d'eccezione: Ilvea Benatti di 92 anni.

Inoltre, non mancano le imprevedibili incursioni della combriccola di anziani, che sono: Maria Claudia Provvedi di Roma (70 anni), Gabriella Orsolini di Lucca (70 anni), Rosanna Gregorini di Roma (77 anni), Gloria Coco di Teramo (75 anni), Tonino Anzaldi di Roma (71 anni), Giuseppe Fiorillo di Fondi (82 anni) e Gioacchino Mazzoli di Roma (64 anni).