Paolo Limiti e Orietta Berti, la strana coppia in vacanza a Hollywood

15:37 - Una strana coppia si aggira per le strade di Los Angeles. Sono il presentatore tv Paolo Limiti e la cantante Orietta Berti che su Facebook documentano il loro viaggio sulle tracce di personaggi e luoghi famosi. Ed eccoli davanti alla casa di Michael Jackson, al museo delle cere con la mitica Joan Collins e in uno degli hotel in cui venne girato "Pretty Woman" con Julia Roberts e Richard Gere.

Limiti prima dà degli indizi, poi svela il posto: "Lo sapevate che girando per le strade di #Hollywood si incrociano spesso un sacco di case che vi sembra di avere già visto da qualche parte?... E le avete già viste! Sono le case che i #film o la #televisione hanno scelto come residenze dei #personaggi delle loro produzioni e che sono quindi apparse sugli schermi, grandi e piccoli, di tutto il mondo. Guardate cosa abbiamo scovato#...".



Così i due passano di casa in casa e poi postano le loro foto insieme. Dal sorriso stampato sul viso si capisce che stanno passando una vacanza davvero divertente.