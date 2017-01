Paolo Calissano torna a sorridere

13:24 - Si fa coccolare e baciare dalla nuova fidanzata. Con la bella Fabiola, Paolo Calissano ha ritrovato infatti il sorriso. L'attore è stato paparazzato in un locale del centro di Roma con la ricciolina, che sembra renderlo davvero felice. Dopo il periodo buio, legato alla droga, con tanto di carcere e comunità, adesso è pronto a ripartire. Proprio dall'amore.

Da tempo Calissano non si vede in tv: dopo le soap "Vivere", "Vento di ponente" e "Gente di mare" e la partecipazione all'Isola dei Famosi, Paolo ha dovuto fare i conti con un periodo molto difficile. Dai guai legati alla cocaina alla brutta storia della ragazza brasiliana morta di overdose nel suo appartamento, fino al carcere, con la condanna a quattro anni di reclusione indultata e la riabilitazione in una comunità per tossicodipendenti a Torino.



Per l'attore adesso però sembra arrivato il momento giusto per voltare finalmente pagina. Eccolo quindi sorridente e rilassato come non si vedeva da tempo. Tra coccole e baci. Il modo giusto per ripartire. E chissà che presto non torni pure a lavorare.