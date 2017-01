Paolo Bonolis: "Non è obbligatorio stare in televisione"

12:51 - Paolo Bonolis, in un'intervista realizzata per "Verissimo" nello studio di "Avanti un altro", si è raccontato a tutto tondo. A Silvia Toffanin che gli chiede se si è dato un termine temporale per la sua carriera tv, il mattatore risponde: "Non è obbligatorio stare in televisione. Finché ci sarà l’energia che mi sosterrà la farò volentieri ma, smetterò il giorno in cui non avrò più idee da proporre".

E infine sul possibile ritorno al Festival di Sanremo: "Se avessi un’idea sarebbe bello rifarlo. Non avendo un’idea, sarebbe arrogante da parte mia salire sul palco senza una proposta innovativa".



Ottimi ascolti su Canale 5 per Verissimo che, con 2.414.000 telespettatori e una share commerciale del 17.42% si conferma ancora una volta il programma più seguito della sua fascia d'ascolto. Alle ore 18.33, il talk show condotto da Silvia Toffanin ha raggiunto un picco d'ascolto di 3.216.000 telespettatori.