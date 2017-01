Paolo Bonolis: "Ho provato LSD"

10:51 - Sono passati tantissimi anni, ma Paolo Bonolis ricorda ancora quell'esperienza. Quando, a 16 anni, provò "caramelle drogate". Il conduttore 53enne di "Avanti un altro" ammette: "Le ho prese e sapevo che lo erano, ma avevo solo sedici anni, ero in Inghilterra e ho provato quell'esperienza: l'LSD". Una trasgressione da non ripetere: "E' stato terrificante".

"Era come se vedessi attraverso le cose - racconta Bonolis al programma radiofonico 'Un giorno da pecora' - E' stata una brutta esperienza, meno male che dopo un po' è passato l'effetto. E poi ero con degli amici che mi hanno aiutato". Paolo racconta anche che per poco non finì in ospedale: "Non mi portarono ma mi misero su un divano e mi fecero riprendere. E' stata un'esperienza fatta una volta che di sicuro non riproverò mai più".