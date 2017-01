Oprah Winfrey, mega party di compleanno

12:48 - E' la regina incontrastata dei salotti tv Usa e Oprah Winfrey non ha nessuna intenzione di far passare inosservato il suo 60esimo compleanno. Così, per il 29 gennaio, secondo il settimanale Us Weekly, la star afroamericana ha deciso di organizzare una festa in grande stile. Con ospiti davvero speciali: da Michelle e Barack Obama, a Julia Roberts, John Travolta e Tom Cruise. Al party si esibiranno Beyoncé e Diana Ross.

"Ero riluttante - spiega la star del piccolo schermo - difficilmente festeggio i miei compleanni. Ma poi ho pensato: che diavolo! Questa volta faccio una grande festa! Di solito mi sento molto più a mio agio quando organizzo feste per gli altri, ma questa volta lo farò per me stessa". Per Oprah è un momento molto positivo, personalmente e professionalmente. Considerata una delle donne più potenti degli Usa per la sua vibrante personalità e il suo successo, è riuscita nel corso della sua trentennale carriera a trasformare il suo ruolo da semplice conduttrice televisiva a opinion leader. Aveva 32 anni quando divenne milionaria grazie al suo show televisivo e due anni fa Forbes la mise al primo posto nella classifica delle donne più ricche del mondo dello spettacolo.