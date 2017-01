Non è la Rai, Eleonora Cecere: "Ambra? A malapena ci salutavamo"

A soli 13 anni diventò popolarissima grazie a " Non è la Rai ", al fianco di Ambra Angiolini. Ora Eleonora Cecere ha 35 anni e a " Dipiù Tv " spiega che "tra noi non ci sono mai stati grandi rapporti lontano dalle telecamere. Quando arrivavamo in studio ci salutavamo, ma non abbiamo mai fatto una chiacchierata come facevo con altre ragazze. Una certa competizione c'era, inutile negarlo".

A differenza di altre ragazze di "Non è la Rai" (come Romina Mondello, Sabrina Impacciatore e Nicole Grimaudo), Eleonora non è mai riuscita a sfondare come attrice: "Quando la popolarità si esaurì non c'erano porte spalancate ad aspettarmi. Mi presentavo a tutti i provini e quando mi chiudevano le porte in faccia ci rimanevo male".



Ora la Cecere è mamma di due bimbe e insieme al compagno Luigi recita a teatro: "Cercava un'attrice per uno spettacolo. Ho ottenuto la parte e, lavorando insieme, è nato l'amore. Poco tempo dopo sono rimasta incinta di Karole e adesso che è nata anche Marlene vogliamo sposarci presto".