Nina Moric: "La stampa rosa mi sta uccidendo dentro"

17:38 - Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona, si racconta a cuore aperto a "Verissimo", in onda il primo febbraio alle 16 su Canale 5. A Silvia Toffanin che le chiede se la stampa rosa le abbia creato qualche problema per la sua vita lavorativa, Nina risponde: "La stampa rosa ha distrutto la mia carriera e mi sta uccidendo dentro".

Poi commenta la dichiarazione fatta da Belen Rodriquez qualche settimana fa proprio a Verissimo. Nel corso di un’intervista, la showgirl argentina liquidava il libro scritto dai Fabrizio Corona in carcere, come "una operazione commerciale". Nina risponde: "Il libro che ha scritto Fabrizio non è un’operazione commerciale. Per chi è chiuso in carcere e non ha molto da fare è anche un modo per esprimere tutto quello che si ha dentro".



E sempre parlando di Belen Rodriguez, a causa della quale Fabrizio la lasciò, Nina dichiara: "Io non ho niente contro Belen perché lei non mi ha rubato il marito. Il nostro matrimonio era già finito. Per cui ci andrei anche a pranzo, basta che paghi lei".



Questa settimana saranno ospiti anche Michael Bublé, Elenoire Casalegno, Gerry Scotti, Claudia Pandolfi e Claudio Gioè.