Nina Moric: "Ho messo la lingua in bocca a Ricky Martin"

09:51 - A chi la accusa di non saper fare niente, Nina Moric risponde che sa cantare. A Lucignolo la showgirl racconta la sua nuova vita da musicista e confessa un retroscena piccante con Ricky Martin: "Eravamo in macchina per una scena del videoclip di 'Livin' la Vida Loca', dovevamo baciarci per finta ma io gli ho messo la lingua in bocca".

"Ricky mi ha guardato storto - continua Nina - e mi ha detto: 'Questo non era previsto!'. Io gli risposto: 'Vabbè, cosa vuoi che sia? E’ solo un po' di lingua!'. La Moric parla quindi della sua passione per il canto: "Nel 1999 ho inciso il mio primo singolo, 'Star' era molto carino. Ho capito di essere un’artista già riguardando la mia prima ecografia: facevo l’occhiolino. Mi hanno accusato mille volte di non essere capace di fare niente. Ma l'indifferenza è la miglior difesa. Io a ottant'anni comunque andrò ancora in discoteca! Poi cantavo sempre a Natale, mi piaceva! Stare in sala di registrazione per me è come stare sul divano di casa mia!".



L'amore non può mancare nella vita di Nina: "Io ho sete d’amore perché sono una romantica. Ma sono anche una coraggiosa: quante ne ho vissute per amore! Un’altra al posto mio ora se ne starebbe ricoverata in un ospedale psichiatrico con le flebo!"