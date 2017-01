14 febbraio 2014 Nicole Scherzinger lascia la giuria di X Factor UK, al suo posto forse Cheryl Cole I produttori del talent stanno cercando il nuovo giudice della prossima edizione Tweet google 0 Invia ad un amico

14:57 - Cambio della guardia nell'edizione inglese di "X Factor". Nicole Scherzinger ha infatti abbandonato il ruolo di giudice del talent, spianando così la strada al ritorno di Cheryl Cole. La produzione è infatti in trattative con la cantante, che aveva lasciato il format nel 2010, e ci siano buone possibilità di un suo rientro. La conferma non è però scontata e la Cole ha chiesto sei settimane di tempo per prendere una decisione.

Nella prossima edizione di "X Factor" UK non ci sarà quindi più la Scherzinger, che ha rinunciato a malincuore al talent. "Nicole è molto dispiaciuta di non poter tornare il prossimo anno - ha svelato un amico della star al "Sun" - E' stato difficile per lei prendere questa decisione, ma ora si vuole concentrare sulla sua musica".



Al suo posto potrebbe arrivare Cheryl Cole, un volto noto al pubblico del talent inglese. La cantante aveva infatti partecipato a tre edizioni del talent e ora potrebbe far ritorno per frenare l'emorragia gli ascolti. Le trattative sono ancora in corso e la Cole si è presa un po' di tempo per decidere. "E' un buon momento per lei, il migliore di sempre - ha svelato una fonte al "Mirror" - E' concentrata sulla sua carriera e non sa se sia un bene tornare di nuovo al centro dell'attenzione".