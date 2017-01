Neil Patrick Harris sposo a sorpresa in Italia

Fiori d'arancio per Neil Patrick Harris, la star di "How I Met Your Mother", che ha sposato in Umbria il compagno David Burtka, al suo fianco da ben dieci anni. Una cerimonia simbolica, visto che in Italia l'unione tra persone dello stesso sesso non è ancora legale, per suggellare un patto che verrà formalizzato all'estero. L'attore ha poi condiviso con i fan di Twitter la notizia del lieto evento: "Indovinate? David e io ci siamo sposati questo weekend in Italia"