12:22 - Per festeggiare le prime cento puntate del serial cult "Glee", una delle protagonisti Naya Rivera ha deciso di spogliarsi. La bella attrice che interpreta Santana Lopez si è fatta fotografare in lingerie sul set del telefilm. Gli scatti sono finiti su Instagram scatenando la curiosità dei fan. Una cosa è certa: Nadia ha i numeri giusti per far girare la testa a chi la ama.