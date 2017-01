7 maggio 2014 Naya Rivera scaccia i gossip in bikini Dopo la fine della storia con il rapper Big Sean e le voci di allontanamento dalla serie Glee la star si rilassa in vacanza Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:07 - In barba alle malelingue, Naya Rivera si rilassa al mare, in bikini. La star di "Glee" scaccia così i pettegolezzi sulla sua vita privata e reagisce nel mondo migliore: concedendosi una bella vacanza e postando le foto su Instagram. La luna di miele, quella che avrebbe dovuto fare con il futuro maritino, il rapper Big Sean, che l'ha lasciata quasi all'altare, se l'è concessa da sola.

Non è un periodo facile per Naya. Prime le voci - subito smentite - di una sua esclusione dalla serie tv a causa del rapporto difficile con Lea Michele. Poi la separazione dal fidanzato storico a un passo dal matrimonio. Non solo. Stando ai pettegolezzi lui l'avrebbe tradita proprio con la Michele. Ma la Rivera tace e stacca da tutto con una bella vacanza fata di mare e sole. L'occasione giusta per mettere in mostra il fisico statuario. A buon intenditor...