Naya Rivera e Shay Mitchell, le belle della tv incendiano l'estate

09:00 - Naya Rivera e Shay Mitchell hanno conquistato il cuore dei telespettatori con le teen-serie "Glee" e "Pretty Little Liars", ma ora le due stelline della tv hanno tirato fuori il loro lato più sexy e trasgressivo. "Galore Magazine" le ha infatti elette 'bombe erotiche dell'estate', dedicando loro la copertina e immortalandole in scatti mozzafiato che esaltano le loro curve perfette.

Con un fisico come il suo, la Mitchell (che in "Pretty Little Liars" interpreta la sportiva Emily) può indossare qualsiasi tipo di costume, ma ammette che in spiaggia preferisce sfoggiare quello intero perché "è più sexy, specialmente quelli aperti sulla schiena... lasciano molto all'immaginazione. Il bikini invece è più immediato, è come indossare la biancheria intima".



La Rivera - alias Santana di "Glee" - preferisce invece prendere la tintarella in topless, ma solo quando è lontano da occhi indiscreti e tutto dipende "in quale spiaggia privata mi trovo". Per essere sempre perfetta sotto l'ombrellone per lei il segreto è avere "un buon bikini e sentirsi a proprio agio con se stessi".