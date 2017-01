Natalie Dormer, una regina nuda e sexy

09:32 - Spogliatasi di corona e mantello, la regina di "Game of Thrones" Natalie Dormer ha sfoggiate le sue curve mozzafiato sulla copertina di GQ. Chioma rasata di lato e pose provocanti, l'attrice ha lasciato da parte il ruolo di algida sovrana per trasformarsi in una pantera provocante. "Mi piace vivere nell'insicurezza - ammette - Ovviamente ci sono momenti più calmi di altri, non mi butto giù da un aereo tutti i giorni".

In "Game of Thrones" (che ripartirà negli Stati Uniti il prossimo 6 aprile) interpreta la nobile Margaery Tyrell, che diventa regina sposando il sanguinario re Joffrey (Jack Gleeson). La serie dell'Hbo l'ha resa famosa al grande pubblico, ma la Dormer ha in cantiere anche altri progetti. Sarà infatti nel cast del nuovo capitolo del kolossal "Hunger Games" nel ruolo di Cressida, una regista di documentari che decide di passare dalla parte dei ribelli.