Mtv Awards 2014, diecimila in festa per il trionfo di Emis Killa e Alessandra Amoroso

12:57 - Emis Killa, gli One Direction, Alessandra Amoroso: sono loro i premiati nelle principali categorie dell'Mtv Awards 2014 che si sono svolti sabato sera a Firenze. Il rapper ha trionfato nella preferenze del pubblico (che si è espresso con il voto via web) nella sezione Superman, mentre Alessandra Amoroso è arrivata prima nella categoria Wonder Woman. Gli One Direction hanno vinto invece nella sezione best band.

Tra gli altri premiati, Rocco Hunt, per come Best New Artist, mentre nella categoria Best Artist From The World si sono imposti i coreani Super Junior. Marco Mengoni ha prevalso in svariate categorie, tra le quali TwitStar. Best video è stato scelto "Happy" di Pharrell Williams, Best Movie "Hunger Games: la ragazza di fuoco".



Oltre diecimila, tra giovani e giovanissimi, hanno assistito allo show nel parco delle Cascine di Firenze. La serata è stata condotta dall'attrice e showgirl Chiara Francini, l'ex Iena Pif e il comico Alessandro Betti nei panni dell'incompetente rapper Sdrumo. Tra gli ospiti della serata, Francesco Renga, Giorgia (che ha ricevuto l'Mtv History Award per grandi personalità della musica) e il cantante belga Ozark Henry che ha scelto proprio questa serata per presentare in anteprima mondiale il suo nuovo singolo "Godspeed You", realizzato in collaborazione con il dj Francesco Rossi.