Modà, il grande concerto di San Siro sbarca su Canale 5

09:45 - Sabato 6 settembre il concerto dei Modà allo Stadio San Siro di Milano, tenutosi il 19 luglio, sarà trasmesso in prima serata in esclusiva su Canale 5 per la regia di Gaetano Morbioli. In scaletta i più grandi successi della band dagli esordi ai due dischi multiplatino "Viva i Romantici" e "Gioia".

I Modà sono sbarcati allo Stadio San Siro dopo il successo dell'esordio dell’11 luglio allo Stadio Olimpico di Roma per "Stadi 2014". Sul palco la partecipazione di numerosi amici e ospiti come Francesco Renga, Tazenda, Pau Donés degli Jarabedepalo e Bianca Atzei.



Dai live verrà tratto un cofanetto con dvd e cd, prodotto da Ultrasuoni e distribuito da Artist First, che sarà disponibile a Natale.