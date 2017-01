16 settembre 2014 Miss Italia 2014, per i lettori di Tgcom24.it la più bella è Giulia Salemi Miss Emilia Romagna è la più votata nel sondaggio lanciato dal nostro sito: la bella Clarissa Marchese si classifica solo terza Tweet google 0 Invia ad un amico

11:54 - Classifica ribaltata secondo il sondaggio di Tgcom24.it. I lettori, infatti, avrebbero incoronato Giulia Salemi (Miss Emilia Romagna) reginetta d'Italia con il 56 per cento delle preferenze. Al secondo posto, invece, con il 24 per cento, avrebbero voluto Sara Nervo (Miss Veneto), e solo al terzo - con il 20 per cento - la siciliana Clarissa Marchese che invece ha conquistato il titolo di Miss Italia 2014.

La bellissima 21enne piacentina di origini iraniane era stata anche la più votata dalla giuria, ed è stata protagonista fino all'ultimo con ben due titoli nazionali: "Miss Sport Lotto" e "Miss Tv Sorrisi e Canzoni". E' stata salvata per ben due volte dalla giuria tecnica ma non è riuscita a trionfare. Anche se per molti, lettori di Tgcom24.it compresi, è lei la vincitrice morale.