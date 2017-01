Miss Italia 2014, ecco le 24 finaliste

20:03 - Sono 24 ragazze ancora in gara per la corona di Miss Italia. Tre promosse del gruppo della Lombardia; due ciascuna dell'Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia; una delle altre regioni, meno l'Umbria e la Valle d'Aosta, che non sono rappresentate: ecco il quadro delle finaliste che domenica 14 settembre a Jesolo si contenderanno il titolo nel concorso condotto quest'anno da Simona Ventura.

In finale c'è Rosaria Aprea, la ragazza di Macerata Campania (CE), ormai simbolo della violenza sulle donne dopo i fatti in cui è stata coinvolta, ma non Astride Carlos, la ragazza nata a Latisana (Udine) da genitori stranieri che ha ottenuto la nostra cittadinanza due mesi fa, né Mariapia Aricò, la ragazza trentenne che aveva l'occasione di partecipare a Miss Italia dopo le novità inserite nel regolamento.



La giuria di Miss Italia 2014 sarà composta da Marco Belinelli, Emis Killa, Sandro Mayer, Alessandro Preziosi e Alena Seredova. Le loro votazioni, insieme a quella del pubblico da casa che potrà come sempre esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto, decreteranno la vincitrice.