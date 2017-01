15 settembre 2014 Miss Italia 2014 è la siciliana Clarissa Marchese Nata a Sciacca (Agrigento) è la vincitrice del concorso di bellezza. Battute nel finale Miss Veneto e Miss Emilia Romagna Tweet google 0 Invia ad un amico

12:54 - E' la 20enne Clarissa Marchese la nuova Miss Italia. Nata a Sciacca ma residente a Ribera, sempre nell'Agrigentino, la mora siciliana ha battuto in finale Miss Veneto, Sara Nervo, e Miss Emilia Romagna, Giulia Salemi.

Finisce con le consuete lacrime anche questa edizione di Miss Italia. E ancora una volta è la Sicilia a fornire la bellezza mediterranea preferita dagli italiani. Al televoto finale è Clarissa Marchese ad aggiudicarsi l'ambita corona. Ha venti anni, occhi e capelli castani ed è alta 1,78 metri.



Clarissa Marchese, ha battuto nella volata finale la veneta Sara Nervo, seconda classificata, e Giulia Salemi, sul podio al terzo posto, proveniente dall'Emilia Romagna. Quarta la marchigiana Claudia Filipponi e quinta Sara Battisti, del Trentino Alto Adige.



L'11.ma vincitrice siciliana - Clarissa è l'undicesima Miss Italia siciliana e la terza consecutiva, dopo Giusy Buscemi e Giulia Arena. Diplomata al liceo scientifico (100/100), è iscritta alla facoltà di Logopedia a Parma ed aspira a lavorare con i bambini. Il papà Giuseppe ha una pizzeria, mentre la mamma, Marisa, è americana di origini siciliane. La ragazza ha vissuto per due mesi in America. Clarissa e' molto legata alla sorella Erica, di 24 anni. E' lei - ha più volte ripetuto durante il suo percorso a Miss Italia - la sua "più grande fan". La nuova reginetta ha studiato danza per dieci anni.



Il suo artista preferito è Fiorello, siciliano come lei. Proprio lo showman, in un messaggio di in bocca al lupo alla conduttrice di questa edizione di Miss Italia, Simona Ventura, aveva scritto: "Viva le siciliane" e la presentatrice aveva risposto che a Miss Italia le sue corregionali "vanno forte come le venezuelane a Miss Universo". La canzone preferita della nuova Miss Italia è "Meraviglioso" di Domenico Modugno. Il motto di Clarissa è: "Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di fare, incominciala. L'audacia ha in sè genio, potere, magia. Incominciala adesso". Clarissa è stata incoronata dal rapper Emis Killa.



Ecco le vincitrici dei titoli nazionali - Ecco l'elenco delle vincitrici dei titoli nazionali di Miss Italia 2014. I nomi sono stati comunicati durante la finale del concorso, condotta da Jesolo da Simona Ventura su La7.



Miss Cinema: Rosaria Deborah Alex Cerlino Miss Eleganza: Rosaria Aprea

Miss Curvy Cotonella: Sara Affi Fella

Miss Miluna: Claudia Filipponi

Miss Wella Professionals: Sara Nervo

Miss Rocchetta Bellezza: Melissa Arici

Miss Kia: Maria Chiara Vinci

Miss Sport Lotto: Giulia Salemi

Miss Simpatia Interflora: Clarissa Marchese

Miss Sorriso Blanx: Elisa Piazza Spessa

Miss Diva e Donna: Melissa Arici

Miss Tv Sorrisi e Canzoni: Giulia Salemi.