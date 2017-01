Mike Tyson, condannato a morte in "Law&Order: Special Victims Unit"

09:54 - Mike Tyson è la guest star dell'episodio "Abusi ripetuti" della serie "Law&Order: Special Victims Unit", in onda su Top Crime mercoledì 16 aprile in prima visione in chiaro e in prima serata. L’ex pugile, condannato per stupro nel 1992, reato per il quale ha scontato 1.095 giorni di reclusione, nella serie interpreta un detenuto rinchiuso nel braccio della morte che da bambino è stato abusato da adulti.

Negli Usa, grandissime polemiche hanno accompagnato la messa in onda della puntata con Tyson. Opinione pubblica e media hanno fatto forti pressioni per impedire la trasmissione dell’episodio, argomentando non fosse appropriato far interpretare il ruolo di vittima ad un personaggio colpevole di stupro. La puntata è stata diffusa ugualmente riscontrando, come prevedibile, un fortissimo interesse del pubblico.



“Law&Order: Special Victims Unit” è il telefilm più visto sulle reti tematiche italiane: 1.68% e 480.000 spettatori.