Mick Jagger testimonial per i Monty Python

14:02 - Dopo 30 anni i Monty Phyton si sono riuniti per dare vita ad un nuovo show a Londra. Ad annunciare il loro ritorno sulle scene hanno scelto un testimonial d'eccezione: Mick Jagger. Lo storico frontman dei Rolling Stones è infatti il protagonista di un video che 'promuove' sarcasticamente lo spettacolo del gruppo di comici tv: "Ancora i Monty Python? Sono ancora in giro? Ma chi li vuole vedere? Facevano ridere negli Anni Sessanta".

I Monty Python - al secolo John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin - torneranno a calcare il palcoscenico per un ciclo di dieci serate (già tutte sold-out) alla O2 Arena di Londra. Già dal titolo si intuisce il tono dissacrante dello show: Monty Python Live (mostly) One Down, Five to Go. Una presa in giro della loro età, che è anche un omaggio al sesto membro del clan Graham Chapman, morto per cancro nel 1989.



Per celebrare la reunion si è scomodato anche una degli esponenti più brillanti della scienza moderna: l'astrofisico Stephen Hawking. "E' un grande fan dei Python, così gli abbiamo chiesto se voleva partecipare" ha rivelato Idle durante la conferenza stampa.



I Monty Python divennero famosi in tutto il mondo grazie alla sketch comedy Monty Python's Flying Circus, mandata in onda dalla BBC tra il 1969 e 1974. In Italia sono conosciuti principalmente per la parodia biblica Brian di Nazareth (1979) e per il film Il senso della vita (1983).