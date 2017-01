Michelle Hunziker vola in Germania per "La grande sorpresa show"

10:53 - Michelle Hunziker con il suo sorriso ha conquistato non solo l'Italia, ma anche la Germania. La conduttrice sarà infatti la protagonista de "La grande sorpresa show", che andrà in onda a marzo in prima serata sulla seconda rete pubblica tedesca Zdf. Lo ha comunicato oggi la stessa emittente, aggiungendo che il programma racconterà "i volti di persone particolari che nella loro vita hanno fatto esperienza di cose straordinarie".

"Sono felice di aver conquistato per questo format Michelle Hunziker, una grandiosa entertainer a tutto tondo" ha detto il direttore dei programmi d'intrattenimento Oliver Fuchs.