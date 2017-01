Michelle Hunziker: "Torno a Zelig"

10:51 - Michelle Hunziker è pronta a staccare la spina, finalmente. Dopo un anno in cui non si è fermata un attimo - subito dopo il parto di Sole è tornata a "Striscia la Notizia" - questa estate si godrà il meritato riposo tra mare e montagna. A Tgcom24 la conduttrice racconta i nuovi progetti professionali, l'amore per le sue figlie e, naturalmente, per Tomaso Trussardi: "Sono molto felice, a settembre si riparte con Striscia e torno a condurre Zelig".

Michelle che novità professionali puoi anticiparci?

Intanto a settembre partirà Striscia la Notizia, come al solito, e poi ci sarà Zelig con questo tour divertentissimo di ritorno dove condurrò una puntata.



Un ritorno appunto...

Sono molto contenta di tornare, dopo tutti questi anni. Io lo dico sempre, per me Zelig è stato l'inizio di tutto. Insieme ad Antonio Ricci, Gino e Michele e Claudio Bisio ai tempi, sono stati i miei papà artistici... E' bello tornare a casa...



Sei molto amata, qual è il segreto?

Io mi sento baciata dalla fortuna, faccio un lavoro così bello e sono felice, quando le persone mi dimostrano di volermi bene è la cosa più bella, vuol dire che sta andando tutto bene.



Ti riposi finalmente questa estate?

Sììì.... Faremo un pochino di mare, e un po' di montagna, al fresco, con tutta la famiglia. Sarà un'estate all'insegna della felicità perché mi sto divertendo da una parte con mia figlia Aurora, quasi 18enne, a fare le cose da diciottenni, e dall'altra con il mio bebè Sole che ha appena compiuto otto mesi ed è una meraviglia. Ma non lo sto neanche a dire perché tutti i genitori sanno cosa vuol dire, me la sto godendo.



Sei una mamma apprensiva?

Molto, pensavo che con la seconda figlia questa cosa passasse, e invece no, non sono cambiata...(ride, ndr)



Con Tomaso come va?

Molto ma molto bene, cerchiamo di rimanere sempre felici, di camminare e di andare avanti, di goderci la vita, la famiglia, i figli, più vai avanti con l'età e più capisci che è l'unica cosa che conta. Aiuto sto parlando da vecchia (scoppia di nuovo a ridere, ndr)...