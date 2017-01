Michelle Hunziker, la "Madonna della televisione" al Chiambretti Supermarket

09:10 - Al via il 13 maggio dalle ore 23.50 su Italia Uno il nuovo programma "Chiambretti Supermarket" che andrà in onda sette giorni su sette in seconda serata. Nel supermarket, 900 mq allo studio 11 di Cologno Monzese, si vende di tutto, ossia l’arte in tutte le sue forme (quadri, libri, musica e spettacolo in generale). Ci sarà partecipazione straordinaria di Michelle Hunziker in qualità di "Madonna della televisione".

"Chiambretti Supermarket" porta la telepromozione alla sua massima espressione. Chiambretti stesso si è trasformato in prodotto citando la famosa copertina di Esquire, pubblicata nel 1969 e ideata dal creativo George Lois, che ritraeva Andy Warhol dentro la famosa lattina di Campbell Soup. Di qui il riferimento alla “foto manifesto” del nuovo show. Nel Chiambretti Supermarket si segnala la partecipazione straordinaria di Michelle Hunziker in qualità di “Madonna della televisione”. Direttore del Supermarket, Cristiano Malgioglio. Pianista del Supermarket, il maestro Andrea Bacchetti. La regia è affidata a Massimo Fusi.