Micaela Ramazzotti doppiatrice per "Her"

16:14 - Giovedì 20 febbraio, in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema", rotocalco d'informazione cinematografica di News Mediaset. In esclusiva a Supercinema l'intervista a Micaela Ramazzotti, doppiatrice d'eccezione di Scarlett Johansson in "Her", l'attesissimo film in cui l'attrice dona umanità alla voce di un sistema computerizzato.

"E' la mia prima volta al doppiaggio di un film così importante – rivela la Ramazzotti- La difficoltà principale è stata quella di doppiare solo una voce, perché Scarlett nel film non appare mai. Parla e basta. Una vera sfida, insomma. Io ce l'ho messa tutta".



E ancora spazio i gatti del grande schermo: dal cucciolo di Audrey Hepburn in "Colazione da Tiffany" al trasgressivo Garfield doppiato da Fiorello, protagonisti della mostra "Miao! Si gira" in corso a Milano.



